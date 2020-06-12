День России в новом формате — флэшмобы онлайн пройдут сегодня. События дня. ФАН-ТВ

День России отмечается в нашей стране Сегодня, 12 июня — День России. Он приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете в 1990-м году. В мае 91-го Верховный совет РСФСР объявил день нерабочим. Еще через год он стал праздничным. Различные шествия, флэшмобы, концерты в этот день проходят по всей стране. В этом году 12-е июня отмечается в необычном формате из-за распространения коронавируса. Праздник ушел в онлайн. В Интернете пройдут десятки патриотических акций и флэшмобов. Президент России Владимир Путин проведет публичные мероприятия. В Кремле состоится церемония награждения Героев Труда.

Ким Чен Ын направил поздравление Путину Верховный председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину, правительству и россиянам поздравительную телеграмму ко Дню России. Глава КНДР в своем послании отметил, что россияне добились значительных успехов в борьбе за построение мощного и процветающего государства, преодолев всевозможные испытания. Северокорейский лидер заявил и о стремлении народов двух стран к дальнейшему укреплению и развитию дружбы между странами. Он подчеркнул, что совместные договоренности, которые были достигнуты в ходе прошлогодней встречи во Владивостоке, будут обязательно реализованы ради развития стратегических отношений Пхеньяна и Москвы.

Путин освободил от должности замглавы Минюста Владимир Путин уволил заместителя главы Министерства юстиции России Дениса Новака, а также замглаву СК Илью Лазутова. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации. Генерал-лейтенант юстиции Лазутов занимал пост с 2015 года. Новак работал в Минюсте с 2014 года. Он получил должность заместителя министра в 2017-м. А также президент назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова заместителем главы Федеральной службы исполнения наказаний России. Указ вступил в силу в день подписания, 11 июня.