Эксперты объяснили бегство Вакарчука с политической сцены и крах «Голоса»

Музыкант и политик Святослав Вакарчук сложил мандат и больше не является народным депутатом Украины. Бывший лидер партии «Голос» объяснил, что «устал и разочаровался». А еще Вакарчук «достиг целей, ради которых шел в парламент». Мол, привел в Раду «новых, профессиональных, порядочных, патриотических людей». Где все эти люди — одному Вакарчуку ведомо.

По мнению известного блогера Анатолия Шария, Вакарчук пришел в парламент совсем не за этим. Истинный мотив певца куда прозаичнее — деньги. А коллеги уличили Святослава в пустословии. Депутат Макс Бужанский отметил, что Вакарчук ничего не сделал, да и не пытался.

«Очень тупо-пафосные, как всегда, слова, какие-то мифические планы на будущее, переливание из пустого в порожнее», — подвел итоги Бужанский.

Это уже не первый уход Святослава из Верховной рады. На волне Майдана образца 2004 года лидер «Океана Эльзы» вступил в партию «Наша Украина» президента Виктора Ющенко.

Но и тогда жизнь в стенах и кулуарах законодательного органа быстро стала музыканту в тягость. Перед походом в парламент 15 лет спустя соратники опасались «рецидива». Как оказалось, не зря.

«Вопрос, серьезно ли Слава пришел в политику в этот раз, задавался в избирательном штабе неоднократно. И нам говорили, что повторения не будет, мы играем вдолгую. Его об этом тоже спрашивали. И нате вам», — цитирует «Страна» бывшего члена «Голоса».

Новый уход Вакарчука нельзя назвать абсолютной неожиданностью. В качестве лидера политической силы певец выглядел явно неубедительно. Его выступления сводились к набору банальностей, а за «Голосом» прочно закрепилась репутация младшего брата «Европейской солидарности» Порошенко. «Голос» не нашел собственного пути и растворился в электоральном поле «ЕС».

Сам Вакарчук откровенно «не тянул». Слабо смотрелся в монологах, а уж в дискуссии совсем терялся. К примеру, отвечая на вопрос Юлии Тимошенко о тарифе газа для населения, Святослав промахнулся на несколько сотен процентов. И заключил, что тариф на газ должен быть таким, «чтобы люди чувствовали справедливость». В глазах Святослава читалась пустота. Даже советы мэра Киева Виталия Кличко «готовиться к земле» и «подогреть воду, чтобы она стала горячей» выглядели глубже и мудрее.

Репутация политика была изрядно подмочена расследованием группы юристов под руководством известного адвоката Андрея Портнова. Как выяснилось, горячая любовь к Украине не помешала Вакарчуку утаить доходы от любимого государства. А показная ненависть певца к России не мешала ему выступать для российской публики. Такие вот парадоксы Вакарчука-политика, музыканта и налогоплательщика.

Портнов связал решение музыканта именно с нелицеприятными фактами, выявленными по итогам расследования.

«Это один из примеров жестких и конкретных учебно-воспитательных мероприятий. И так будет с каждым морализаторствующим и поучающим всех нравственности героем революции», — отметил адвокат на своем Telegram-канале.

С ним солидарна и юрист Елена Лукаш, также приложившая руку к развенчанию мифов Интересно, что певец сам открыл ящик Пандоры, когда выразил недовольство планами Портнова прочитать лекцию для студентов одного из столичных вузов. Исполнитель явно не ожидал столь мощного ответного удара.

Называются и другие вероятные причины капитуляции Вакарчука. По мнению известного одесского журналиста Юрия Ткачева, лидера «Океана Эльзы» не следует воспринимать как самостоятельную фигуру.

«Господи, да что тут обсуждать? Вакарчука Пинчук нанял на роль лица партии. За не очень крупный, кстати, прайс, я думаю. Лицом Вакарчук оказался невыразительным. Пинчук уволил Вакарчука с поста лица партии», — полагает Ткачев.

Что же до партии «Голос», то ее судьба выглядит предрешенной. Рейтинги политической силы близки к нулевым. Эксперты предрекают политической силе провал на предстоящих местных выборах. Политолог Вадим Карасев отмечает, что и с Вакарчуком шансы партии на успех были очень скромными. С уходом лидера крах «Голоса» неизбежен.

«Он был явным фронтменом, хотя и пропагандировал партийное равноправие. Даже с ним партии пришлось бы непросто в местную кампанию, а без него шансы ее на попадание в советы очень низкие», — заключил Карасев.

Отметим, что у Вакарчука нашлись не только критики и недоброжелатели. Например, заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова пожелала певцу вновь обрести себя в творчестве. Крюковой стало жаль музыканта, оставшегося без народной любви. Блогер Анатолий Шарий, напротив, не верит в «реинкарнацию» экс-лидера «Океана Эльзы».

Ну а политическая карьера Вакарчука уж точно подошла к концу.