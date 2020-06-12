Автомобиль сбил лося и вылетел в кювет в Ленобласти

Санкт-Петербург, 12 июня. Серьезная авария с участием лося произошла на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщает региональное управление ГИБДД.

11 июня, приблизительно в 23.35 на 239-м км трассы «Кола» 24-летний водитель Hyundai сбил лося, после чего автомобиль съехал в кювет. Дикое животное погибло.

В результате аварии водитель получил травмы средней степени тяжести, а его 24-летняя пассажирка — тяжелые травмы. Еще одна пассажирка Hyundai избежала серьезных увечий. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 3 человека пострадали в Петербурге в результате ДТП на остановке общественного транспорта. Инцидент произошел на проспекте Славы у дома 45. Федеральное агентство новостей публиковало видео с места происшествия.