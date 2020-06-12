Поклонники восхитились утонченной фигурой Насти Каменских в откровенном купальнике

Москва, 12 июня. Украинская поп-звезда Настя Каменских поделилась с поклонниками жарким фото в откровенном купальнике. Снимок знаменитость выложила на своей странице в Instagram.

На кадрах певица изображена на фоне элитного загородного поселка. Для зрителей она предстает в белоснежном бикини, который подчеркивает ее утонченные формы.

«Ух, кажется, становится жарко!» — по-английски озаглавила снимок Каменских.

Подписчики не остались равнодушными после публикации интригующего фото. Фанаты написали множество восторженных комментариев, восхитившись прелестной фигурой исполнительницы. Особо поклонники удивились, как ей удается поддерживать себя в норме на карантине, передает «Вечерняя Москва».

«Какой пресс после карантина. А многие безнадежно заплыли», «Настя, фигура супер», «Идеально и безупречно! Желание и терпение и тяжелый труд ,делает невозможное возможным!», «Настя в хорошей форме. Так держать!» - отметили фолловеры.

Ранее блогер из Екатеринбурга по имени Михаил устроил катание по городу в надувном бассейне. Резервуар с водой поставили на автомобильный прицеп, а внутри бассейна расположились девушки в купальниках и парни с оголенным торсом. Все происходящее участники флешмоба записывали на камеру, сообщает телеканал «360».