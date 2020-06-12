Шерон Стоун рассказала, как чудом выжила после удара молнии

Лос-Анджелес, 12 июня. Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, как однажды чуть не погибла после удара молнии. Подробностями из жизни 62-летняя звезда поделилась в подкасте британского комика Бретта Гольдштейна.

«Я была дома. У нас был собственный колодец. Я наполняла утюг водой и держала одну руку на кране. В этот момент в колодец попала молния, воду осветила яркая вспышка», — рассказывает Шэрон Стоун.

По ее словам, ее подбросило в воздух и отшвырнуло через всю кухню. Она говорит, что лежала без сознания до тех пор, пока мать не привела ее в чувство.

«Мама посадила меня в машину и отвезла в больницу. Электрокардиограмма показала, что мое тело наэлектризовано», — вспоминает актриса.

Она говорит, что медики наблюдали за ней еще полторы недели. Ей приходилось делать ЭКГ в течение 10 дней.

Также Шэрон Стоун вспомнила и о перенесенной ею клинической смерти в 2001 году. По словам звезды, врачи чудом вытащили ее с того света. Медики говорили, что ее шансы выжить после геморрагического инсульта не превышали 5%.

«Когда у меня в голове лопнул кровеносный сосуд, я увидела гигантскую вспышку света, которая начала меня засасывать. Я словно вылетела из тела и начала видеть покойных друзей. Я оказалась где-то посередине между двумя мирами», — рассказала голливудская звезда.

В апреле Шэрон Стоун признавалась, что боится старости. По ее словам, переломный момент в принятии меняющейся внешности настал в 40 лет. Говоря о возрастных изменениях, Стоун сказала, что довольно быстро нашла секрет от старения. По ее словам, сохранять форму ей помогают занятия спортом и отказ от вредной пищи.

Ранее Шерон Стоун выложила видео своих проб на роль в эротическом триллере «Основной инстинкт», который принес ей мировое признание. На ролике актриса разыгрывает диалог с главным героем фильма, которого сыграл Майкл Дуглас. Фильм вышел на экраны в 1992 году. Он стал одной из самых известных картин с участием Стоун, наряду с «Последним киногероем», «Быстрым и мертвым», «Великаном» и «Альфа дог».