СМИ сообщили, что Беркова потеряла ребенка после расставания с шестым мужем

Москва, 12 июня. Актриса фильмов для взрослых Елена Беркова потеряла ребенка на фоне расставания с шестым мужем Александром Путинцевым. Сотрудники одной из московских клиник подтвердили, что у нее случился выкидыш.

В марте прошлого года Беркова объявила о свадьбе с предпринимателем, а спустя год намекнула на беременность. Поклонники считали, что актриса наконец обрела женское счастье, как вдруг судьба подкинула ей непростые испытания.

«СтарХит» сообщает, что Беркова около недели пролежала в одной из клиник Москвы. Порноактриса жаловалась на плохое самочувствие из-за стресса. По словам медиков, здоровье Берковой подкосили личные проблемы, в том числе и расставание с мужем. Врачи отмечают, что на фоне стресса у Елены произошел выкидыш.

«К сожалению, да, отношения с Сашей у Лены прекращены. Их роман был ярким, эмоциональным, страстным. Но неожиданно любовь прошла, разрушилась», — сообщает пиар-директор порнозвезды.

По его словам, на данным момент Беркова приходит в себя, отдыхает за городом. Отвлечься от тяжелого удара ей помогает сын Женя, с которым она проводит все свое время.

В прошлом месяце сообщалось, что Елена Беркова подала иск к телеканалу ТВЦ о защите чести и достоинства. Журналисты снимали сюжет о жизни звезд Берковой. В ноябре прошлого года на ТВЦ вышел документальный фильм «Звезды легкого поведения». Истец заявил, что СМИ распространили сведения, не соответствующие действительности. В сюжете отмечалось, что Беркова находилась на принудительном лечении в психиатрической больнице, где ей якобы диагностировали шизофрению.