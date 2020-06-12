Успенская призналась, что влюбилась в бойфренда Бузовой

Москва, 12 июня. Певица Любовь Успенская похвасталась фотографией с блогером Давидом Манукяном, бойфрендом Ольги Бузовой. Пара состоит в отношениях уже год, а их поклонники считают, что дело близится к свадьбе.

«Еще одна рыбка попала в мои сети. Просто влюбилась в этого замечательного парня. Мы готовим для вас сюрприз. Тому, кто первый угадает, какой — подарю лайк», — написала Успенская в Instagram.

Подписчики «королевы русского шансона» предположили, что речь идет о совместном дуэте. При этом сам Манукян отметил в комментариях, что «скоро выйдет бомба». Однако Успенская не стала раскрывать все карты и продолжает сохранять интригу. Стоит отметить, что Ольга Бузова также недавно публиковала фото с Любовью Успенской.

Ранее шансона Любовь Успенская признавалась, что не собирается ставить крест на своей личной жизни, так как ей нагадали любовь с «красивым и богатым» мужчиной. Об этом певица рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Певица решила откровенно поделиться историей своей жизни. По ее словам, она ждет мужчину, который бы смог ее покорить.

До этого подписчики раскритиковали Успенскую за фото в дерзком образе из спальни. По их мнению, 66-летней звезде не стоит привлекать внимание вызывающими позами. Один поклонник отметил, что «фото с разведенными ногами — не ее репертуар».