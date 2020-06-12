Итальянский вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса

Москва, 12 июня. Итальянский вирусолог, профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи Андреа Крисанти назвал возможные сроки второй волны коронавируса SARS-CoV-2.

«Никто не знает точно, но есть высокая вероятность того, что это произойдет. Особенно высока вероятность того, что это произойдет зимой», — цитирует вирусолога РБК.

Крисанти также отметил, что решение об отмене режима самоизоляции в Москве может быть поспешным, так как число новых выявленных случаев COVID-19 перед этим составляло около двух тысяч в день. По мнению специалиста, для одного города такие цифры велики.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 7,2 миллиона человек. От коронавируса погибли более 412 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 500 тысяч случаев, 6,5 тысячи человек умерли. Более 260 тысяч человек выздоровели.

Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от походов в гости, несмотря на снятие режима самоизоляции в некоторых регионах. По мнению главы Минздрава, риск инфицирования коронавирусом все равно сохраняется. Мурашко говорит, что человек, имеющий иммунитет, в большей степени застрахован от COVID-19, так как его защитные силы позволяют побороть вирус, если они столкнутся с ним повторно.

По словам министра, благоприятная обстановка с COVID-19 на данный момент наблюдается в 21 регионе.