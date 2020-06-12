Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков среди россиян

Москва, 12 июня. Самыми дисциплинированными плательщиками по займам в России оказались сотрудники финансовых организаций, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя. По словам главы Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, просроченные платежи среди этих категорий граждан не превышают 15%.

Мехтиев говорит, что на дисциплинированность клиента в определенной степени влияет его профессия, определяющая уровень достатка. Как подчеркивает глава НАПКА, профессия накладывает отпечаток и на финансовую грамотность клиента.

«На данный момент совершенно точно можно сказать, что сотрудники финансовых организаций, в том числе банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний выходят на просрочку намного реже, чем представители, например, сферы услуг», — отмечает Мехтиев.

Глава НАПКА подчеркнул, что пенсионеры оказываются более дисциплинированными клиентами, чем молодежь, так как богатый жизненный опыт позволяет им тщательнее планировать бюджет. Он говорит, что офицеры, медики и педагоги имеют постоянный регулярный доход и заботятся о репутации, что также делает их ответственными плательщиками кредитов.

В марте представители НАПКА сообщали, что доля просроченной задолженности от общего объема потребительских кредитов россиян снижается второй год подряд на фоне активного роста кредитного портфеля. Отмечается, что самая высокая доля просроченных платежей наблюдалась в третьем квартале 2017 года. Тогда показатель составил 22%, но с тех пор доля снижалась.