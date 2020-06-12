В Латвии ограничили вещание российских телеканалов

Рига, 12 июня. В Латвии ограничили русскоязычное телевещание. Сейм утвердил законодательные поправки в окончательном чтении. Доля вещания на русском языке не будет превышать 20%.

В законопроекте отмечается, что в каждом пакете телеканалов 80% программ должно быть на языках ЕС. Доля русскоязычного вещания будет принудительно снижена до 20%.

Отмечается, что власти Латвии мотивируют данный шаг «необходимостью укрепить информационное пространство страны». Однако значительная доля населения балтийской страны считает, что причина кроется в другом.

«Они пытаются полностью вытеснить русский язык из сетки вещания. Ничего кроме ущербности, ничего кроме националистической дикости, такой «пещерности» мы в этом, конечно же, не видим. Это ничем не продиктовано, это — не профессионально», — заявил глава организации «Русский Мир Латвии» Руслан Панкратов.

Операторы кабельного телевидения тоже не согласны с инициативой властей. Они отмечают, что после введения ограничений многие жители Латвии могут вообще отказаться от просмотра местного телевидения.

Ранее посольство РФ в Латвии подвергло резкой критике утвержденные парламентом республики законодательные поправки о переводе обучения в детских садах на латышский язык. Российские дипломаты отмечают, что дети нацменьшинств в Латвии стали заложниками внутриполитических игр. Посольство РФ указало, что одобренный Сеймом законопроект подтверждает отношение властей страны к русскоязычному населению, как к людям «второго сорта», чьи интересы подвергаются дискриминации в угоду «титульной нации».