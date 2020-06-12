Мария Миронова рассказала, какой срок Ефремов получил бы за смертельное ДТП в США

Москва, 12 июня. Актриса Мария Миронова продемонстрировала знания американского законодательства, рассказав, какой срок грозил бы в США устроившему смертельное ДТП заслуженному артисту России Михаилу Ефремову. Мнением актриса поделилась в соцсети Instagram.

Миронова призналась, что происшествие не выходит у нее из головы уже два дня. По ее словам, в США Ефремова бы ждало заключение сроком не менее 10 лет. При отягчающих обстоятельствах «набросить» могут еще 15 лет и не в колонии-поселении, заявила артистка.

Кроме того, виновник ДТП должен заплатить обязательный штраф в размере 10 тысяч долларов и будет отстранен от управления автотранспортом пожизненно, а сам автомобиль конфискуют. Также виновник смертельного ДТП должен пройти специальный курс у психотерапевта, который проверит его на вменяемость. После заключения актера ждали бы исправительные работы.

В заключение Миронова выразила семьям погибшего и актера глубокие соболезнования.

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Соболезнования семье Михаила и прежде всего его детям!» — написала Миронова.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и на Смоленской площади врезался в фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров, который получил несовместимые с жизнью травмы. Его похороны прошли в четверг в Рязанской области. Сам актер в ДТП не пострадал.

Во вторник суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. Позднее стало известно, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Ранее певица Любовь Успенская посетовала, что не смогла помочь Ефремову справиться с депрессий и предотвратить смертельное ДТП, сообщает газета «Известия». Она отметила, что творческим людям в режиме самоизоляции тяжело оставаться без дела, не умея совладать с собой многие «поддались своим слабостям».