Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Вашингтон, 12 июня. Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден пригрозил Дональду Трампу военным переворотом, если тот откажется признавать свое поражение на грядущих выборах.

Во время интервью с Байденом, журналист CNN поинтересовался у политика, думал ли он о сценарии, при котором Трамп проиграет на выборах, но откажется сложить с себя президентские полномочия. Байден ответил, что в таком случае освободить Белый дом Трампу помогут военные.

«Я обещаю вам, я абсолютно уверен, они очень быстро выпроводят его из Белого дома», — заявил бывший вице-премьер.

Он подчеркнул, что в рядах американской армии многие выступают против попыток Трампа сделать из США милитаристское государство. Байден заявил, что гордится военными, которые не побоялись выступить с критикой действующего президента.

Мнение кандидата в президенты поддержал и член Палаты представителей от Луизианы, демократ Седрик Ричмонд. Он выразил уверенность, что армия вмешается в процесс, если Трамп откажется признавать результаты выборов.

«Я верю, что военные генералы и другие люди активизируются и обеспечат мирную передачу власти», — заявил политик.

Ранее обозреватель французского издания Le Figaro Николя Бавре отмечал, что спустя 30 лет после распада СССР аналогичная участь угрожает и США. Он считает, что причиной этого является «самоубийственная» политика президента Дональда Трампа, ввергающего США в атмосферу гражданской войны. Французский журналист подчеркивает, что общественно-политический кризис в США усиливается катастрофой в области здравоохранения.