Доктор рассказала, признаком какой болезни являются холодные руки и ноги

Москва, 12 июня. Холодные руки и ноги являются одним из первых признаков ослабления иммунитета, говорит доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.

«Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний. Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам», — объясняет специалист.

Трофимова подчеркнула, что признаком начала вирусных или бактериальных инфекций может быть возникновение конъюнктивита, а также покраснение или сухость глаз. Среди других признаков снижения иммунитета специалист назвала апатию и сопутствующую ей слабость.

Ранее доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какое популярное лакомство помогает укрепить иммунитет. По словам врача, на иммунитет может благоприятно повлиять мороженое. Его употребление способно сделать организм устойчивее перед болезнями. Комаровский объяснил, что холод воздействует на миндалины и способствует общему укреплению состояния полости рта.

Недавно в Госдуме были составлены рекомендации по использованию методов альтернативной медицины в профилактике COVID-19. Россиянам предложено добавлять в пищу куркуму и кориандр, а также делать ингаляции с ароматическими маслами пихты и лаванды. Кроме того, предлагается применять пиявок. Один из составителей списка рекомендаций Федот Тумусов отметил, что данные методы себя хорошо зарекомендовали в восточно-азиатских странах.