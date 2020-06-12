Жители Алеппо получили 250 наборов гумпомощи от российских военных

Дамаск, 12 июня. Российские военные привезли более двух тонн продуктов для жителей Алеппо в рамках гуманитарной акции. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Максим Солоха.

«Мы провели гуманитарную акцию по оказании помощи населению города Алеппо. Подобного рода мероприятия планируем проводить в будущем, как это происходило ранее на протяжении нескольких лет», — подчеркнул Солоха.

Российские военнослужащие привезли почти тонну лепешек и порядка 1,2 тонны гумпомощи, расфасованной в 250 продовольственных наборов. Продукты передали представителям армянской общины города, которые распределили помощь среди нуждающихся.

В ЦПВС уточнили, что военные провели уже более 2,4 тысячи гуманитарных акции, жители Сирии получили более четырех тысяч тонн продовольствия, предметов первой необходимости и бутилированной воды. Через органы местного самоуправления мирному населению только с 11 апреля выдано почти 250 тонн продовольствия. Кроме того, российские военные медики оказали помощь почти 133 тысячам сирийцев.

В мае гуманитарный груз из РФ впервые был отправлен в сирийскую провинцию Хасака. Туда доставлено более 170 тонн груза.