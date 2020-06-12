Блогер Диденко похвасталась внушительным ростом доходов после смерти мужа

Москва, 12 июня. После смертельной вечеринки с сухим льдом блогер Екатерина Диденко стала известна на всю страну. После нашумевшей трагедии на ее блог подписалось полмиллиона человек, а СМИ стали просить ее об интервью. По словам «аптечного ревизорро», внимание публики помогло ей не только справиться с потерей мужа, но и заметно повысить доходы.

29-летняя Диденко участвовала в ряде программ на Первом канале. Правда, о съемках в шоу «На самом деле» она вспоминать не любит: вместо поддержки на нее обрушился вал критики за странную активность в соцсетях во время трагедии.

Блогер признается, что почти за все появления на ТВ она получила гонорар. При этом она пожаловалась, что за последнюю программу ей так и не заплатили из-за карантина.

Однако теперь девушка может не думать о финансовых проблемах. Екатерина заявила, что благодаря возросшему вниманию теперь может обеспечить не только семью, но и небольшую команду сотрудников. Сейчас она занята развитием блога на новой площадке, а также разработкой собственной брошюры советов по сбору аптечки.

«Мой доход вырос раза в три, но выросли и расходы. Многое делал муж, поэтому мне приходится платить зарплату другим людям, которые выполняют его работу», — говорит вдова.

Многие интернет-пользователи считают, что провизор попросту наживается на трагедии. Ведь после резонансного инцидента вдова регулярно вела прямые эфиры в Instagram и посещала ток-шоу на ТВ. По ее словам, она таким образом пыталась бороться с негативными мыслями.

Ранее стало известно, что Екатерина Диденко увеличила грудь с помощью собственного жира, взятого с живота и бедер. Она активно вела репортажи перед операцией и после нее, а сейчас делится своими впечатлениями. Накануне пластики Диденко закатила вечеринку, пригласив домой друзей.

Психиатр Александр Федорович усомнился в душевном здоровье блогера Екатерины Диденко, которая увеличила грудь спустя три месяца после смерти мужа. Специалист не исключил, что девушка с двумя детьми пытается заработать на собственном горе. Но эпатировать публику роликами о новой груди, по мнению Федоровича, не стоило.