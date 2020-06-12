Украинский депутат призвал депортировать протестующих против расизма чернокожих

Киев, 12 июня. Депутат Тернопольского районного совета от националистической партии «Свобода» Владимир Бобко потребовал депортировать протестующих против расизма чернокожих демонстрантов. Соответствующее сообщение парламентарий разместил на своей странице в Facebook.

Вызвавшая недовольство Бобко акция прошла на улице Черновола в Тернополе утром 11 июня. Несколько чернокожих демонстрантов прошли с антирасистскими плакатами и сделали ряд фотографий. По мнению Бобок, эта акция «разжигает беспокойство».

«Я делаю вывод, что они или разжигают беспокойство, чтобы во время беспорядков вынести товар из местных магазинов, как это сейчас происходит в США, или действуют по указанию из-за рубежа и втягивают наше государство в международный скандал», — написал тернопольский депутат.

Бобко потребовал у полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) установить причастных к акции лиц и «депортировать их» из страны.

Позицию парламентария поддержали не все комментаторы. Некоторые из них напомнили, что подобным образом украинцы за границей массово выражали свою поддержку согражданам, когда в Киеве начался Майдан.

В США проходят спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда массовые акции. Мужчина скончался после задержания полицейскими в Миннеаполисе. Американцев возмутило видео, на котором видно, как один из правоохранителей давит коленом на шею задержанного, несмотря на его просьбы и жалобы на невозможность дышать.

Мирные протесты против расовой нетерпимости переросли в беспорядки, сопровождавшиеся погромами. В ряде штатов для обеспечения общественного порядка властям пришлось привлекать Национальную гвардию, также сообщалось о готовности ввести войска в несколько городов.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что захлестнувшие США беспорядки ведут к нарушению прав множества людей, сообщает RT. По его словам, России необходимо учитывать опыт американских протестов при выстраивании собственной политики.