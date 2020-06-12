В ВОЗ заявили об отсутствии претензий к статистике смертности от коронавируса в России

Москва, 12 июня. Заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС Майкла Райана о «необычной» статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением, отметила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, Райан не статистик и не имеет опыта экспертизы. По ее словам, у ВОЗ отсутствуют претензии к российским данным по коронавирусу. Она подчеркнула, что Москва выполняет все требования по применению международной классификации заболевания в отношении смертности от COVID-19.

«РФ делает очень много вскрытий, практически 100%, что позволяет более точно принимать все руководство и делать такую статистику. Ни в коем случае ВОЗ не имеет претензий к РФ, что касается статистики по смертности», — отметила Вуйнович.

Также представитель ВОЗ отметила что в России проводится большое количество тестов на коронавирус, благодаря чему можно понять реальную эпидемиологическую обстановку в стране.

Напомним, что глава ВОЗ по ЧС Майкл Райан на днях заявил, что низкая смертность в РФ якобы выглядит очень необычно по сравнению с высокой летальностью в других государствах. Он допустил, что низкая смертность в РФ связана с широкомасштабным тестированием граждан, что позволяет на ранних стадиях выявить инфицированных.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Майкла Райана. Он отметил, что Роспотребнадзор находится в постоянном контакте с ВОЗ, а также что в Кремле не считают «странным» низкий уровень смертности от COVID-19.