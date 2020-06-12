Бывшая супруга Кокшенова рассказала о наследстве актера

Москва, 12 июня. Вторая жена актера Михаила Кокшенова Елена рассказала, что никаких споров вокруг наследства артиста не будет, поскольку он решил все вопросы еще при жизни.

Кокшенов прожил с супругой почти 20 лет. Даже после развода они оставались друзьями. В последние дни артиста она заботилась о нем вместе с его супругой бизнесвумен Натальей Лепехиной.

В интервью KP.RU Кокшенова отметила, что благодарна Лепехиной за заботу об артисте.

«В последние месяцы ему становилось все хуже и хуже. Пишут, что две жены ухаживали за ним. Я не все время была рядом, три раза в неделю приезжала. А вот Наталья Васильевна так за Мишей ухаживала, я вам передать не могу. Она не жалела денег на его лечение. Все эти годы он был под ее чутким надзором. А я присутствовала, как друг», — рассказала Елена.

Она также отметила, что актер еще до смерти позаботился о наследстве. Своей бывшей супруге он подарил две квартиры.

«Две квартиры. Но никакой дележке это не подлежит, эти подарки Миша сделал мне еще при жизни. И вообще никакой дележки наследства не будет, Миша со всеми разобрался, никого не обидел», — сообщила она.

Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году 5 июня. Прощание с артистом прошло 7 июня в ритуальном зале Митинского крематория. В 2017-м году актер перенес два инсульта, после которых долгое время проходил реабилитацию и практически ни с кем не общался. Урну с прахом народного артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Как сообщалось ранее, церемония прощания с артистом была омрачена выходкой его коллеги Алексея Панина, который сделал несколько замечаний в адрес покойного, после чего его попросили покинуть ритуальный зал. Скандально известный актер заявил, что на похоронах собралось больше журналистов, чем друзей. Оказавшись на улице, он также высказался о режиссерских способностях Кокшенова, назвав его «хорошим актером, но плохим режиссером».