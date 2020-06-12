Полет российских Ту-95МС вблизи Аляски встревожил американцев

Москва, 12 июня. Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана встревожил американских читателей сайта Fox News.

Недавно телеканал выпустил материал под заголовком «Российские стратегические бомбардировщики были перехвачены самолетами США около Аляски». Автор публикации отметил, что Ту-95МС находились в нейтральной зоне не нарушали воздушное пространство США. Но американцы с беспокойством восприняли эту новость.

«Следующее, о чем вы узнаете, это то, что у берегов появились русские тральщики», — пишет LarryBudMellman. «Подводные лодки — вот о чем мы должны беспокоиться. Сейчас я бы считал эти бомбардировщики отвлекающим маневром», — отмечает Rowdy_Foo. «Хорошо, что русские организовали для ВВС и ВМС несколько реалистичных учебных операций», — комментирует stormsun.

Некоторые посчитали, что такие плановые полеты вынудят Вашингтон «вернуть русским Аляску». Были и те, кто предлагал радикальные методы для борьбы с российскими бомбардировщиками.

«Почему бы не позволить им вторгнуться в наше воздушное пространство примерно на милю, а затем сбить самолет?» — справшивает JackGun.

При этом многие комментаторы призвали сограждан не делать из мухи слона, подчеркнув, что для Америки сейчас большую угрозу представляют «либерал-демократы, движение Black Lives Matter и Антифа».

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что 4 стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России провели воздушное патрулирование над нейтральными водами северной части Тихого океана. Для их сопровождения в воздух были подняты истребители F-22 ВВС США. Полет продолжался 11 часов и проводился «в строгом соответствии с международными правилами».