В Киеве заявили о пользе снятых на Украине русскоязычных сериалов для экономики

Киев, 12 июня. Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что произведенные украинской командой на Украине русскоязычные сериалы способствуют развитию индустрии и экономики. Мнением чиновник поделился в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя заявление продюсера Елены Еремеевой о том, что снимать мелодрамы на украинском языке невыгодно, в отличие от комедий.

«Говорила она, скорее, о коммерческой составляющей сериалов, которые производятся на украинском языке. Если это украиноязычные комедии, то они, в первую очередь, реализуются в Украине», — сообщил Ткаченко.

Министр назвал производство большого количества сериалов «вопросом экономики для каналов». По его словам, Государственное агентство Украины по вопросам кино не вложило в производство украиноязычных сериалов «практически ни копейки».

«К русскому языку приобщается экономика, это связано с возможностями продажи этих (русскоязычных) сериалов России. Поэтому и происходит такой дискурс относительно того, что русского языка слишком много в украинском телепространстве», — считает министр.

По словам Ткаченко, в этом дискурсе важно, что если продукт производится украинскими режиссерами и актерами на Украине даже на русском языке — это на благо индустрии и экономики. В то же время министр подчеркнул, что продвигать украинские идеи и нарративы можно исключительно на украинском языке.

Верховная рада Украины назначила Александра Ткаченко министром культуры

4 июня, сообщает RT.

Между тем, украинские политологи уверены, что это решение является продолжением направленной на жесткую украинизацию и разжигание национальной розни в стране политики Петра Порошенко. Ранее Ткаченко был генеральным директором принадлежащей олигарху Коломойскому группы «1+1 медиа». Отмечается, что, будучи крупнейшим акционером Одесской киностудии, Ткаченко сумел ее почти полностью разрушить.