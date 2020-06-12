Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Пхеньян, 12 июня. Верховный председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину, правительству и россиянам поздравительную телеграмму ко Дню России.

Глава КНДР в своем послании отметил, что россияне добились значительных успехов в борьбе за построение мощного и процветающего государства, преодолев всевозможные испытания. Северокорейский лидер заявил и о стремлении народов двух стран к дальнейшему укреплению и развитию давних «драгоценных традиций дружбы между КНДР и РФ».

Также в своем послании Ким Чен Ын с теплотой отзывается о прошлогодней встрече с Путиным во Владивостоке. Он подчеркнул, что совместные договоренности, которые были достигнуты в ходе той встречи, будут обязательно реализованы ради развития стратегических отношений Пхеньяна и Москвы.

«Пользуясь случаем, искренне желаю президенту России здоровья и больших успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу — благополучия и процветания», — пишет глава КНДР.

Ранее Ким Чен Ын в своем послании президенту РФ по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне отмечал беспримерный героизм и дух самопожертвования российского народа.

Сегодня также сообщалось, что глава Госдепартамента США Майк Помпео от лица американского народа и правительства поздравил россиян с Днем России. Поздравление размещено на сайте госсекретаря.