Джигурда предположил, как в крови Ефремова оказались наркотики

Москва, 12 июня. Актер Никита Джигурда выдвинул собственную версию появления следов наркотиков в крови устроившего смертельное ДТП в центре Москвы заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Мнением он поделился на своей странице в соцсети Instagram.

Актер предположил, что наркотические препараты Ефремову могли подсыпать в алкоголь. На это, по его мнению, указывает то, что оказались стерты записи с камер наблюдения бара, в котором отдыхал артист.

Джигурда отметил, что поддерживает Ефремова и согласился рассказать об отношении к произошедшему в интервью. На такой шаг, по словам актера, решились только он и его коллега Алексей Панин.

«Я люблю и уважаю Мишу Ефремова, несмотря на травлю в СМИ. (...) Кто бы, чтобы ни говорил, я останусь общественным адвокатом великолепного артиста, которого, увы, постигла трагедия!» — подчеркнул Джигурда.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов выехал на встречную полосу и на Смоленской площади врезался в фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Актер не пострадал, а мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Его похороны прошли в четверг в Рязанской области.

Во вторник суд отправил заслуженного артиста РФ под домашний арест на два месяца. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Ефремов также был допрошен в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщает со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ RT. После допроса Ефремов отправился в свою квартиру.