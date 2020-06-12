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Google отметил День России красочным дудлом

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Google отметил День России красочным дудлом

Москва, 12 июня. В честь Дня России поисковик Google разместил на главной странице дудл, посвященный празднику.

Дудлы — это необычные творческие версии логотипа главной страницы Google, посвященные различным праздникам и знаковым событиям.

На изображении присутствуют жители разных уголков страны с музыкальными инструментами: свистулькой, гармонью, ложками и даже шаманским бубном.

В компании уточнили, что иллюстрацию создала приглашенная художница Олеся Щукина. 

«Сегодня широко различающиеся в России культуры и этнические группы символизируются историческими обычаями, такими как игра на разнообразных традиционных народных инструментах. Эти уникальные музыкальные инструменты включают в себя ложки, бубен и аккордеоны, как изображено в сегодняшнем дудле», — говорится в сообщении Google.

Google отметил День России красочным дудлом

Праздник День России появился после распада Советского Союза, законной наследницей которого стала Российская Федерация. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РФ. С 1992 года 12 июня официально стало выходным и праздничным днем. Сначала праздник носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. Постепенно праздник для краткости стали называть День независимости, что вызывало законные вопросы, а от кого, собственно, России была «зависима». Поэтому 12 июня 1998 года президент Борис Ельцин в телевизионном обращении предложил переименовать праздник в День России. Официально это название было закреплено в 2002 году с принятием нового Трудового кодекса.

О традициях праздника и его особенности в 2020 году читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.

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