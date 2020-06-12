Google отметил День России красочным дудлом

Москва, 12 июня. В честь Дня России поисковик Google разместил на главной странице дудл, посвященный празднику.

Дудлы — это необычные творческие версии логотипа главной страницы Google, посвященные различным праздникам и знаковым событиям.

На изображении присутствуют жители разных уголков страны с музыкальными инструментами: свистулькой, гармонью, ложками и даже шаманским бубном.

В компании уточнили, что иллюстрацию создала приглашенная художница Олеся Щукина.

«Сегодня широко различающиеся в России культуры и этнические группы символизируются историческими обычаями, такими как игра на разнообразных традиционных народных инструментах. Эти уникальные музыкальные инструменты включают в себя ложки, бубен и аккордеоны, как изображено в сегодняшнем дудле», — говорится в сообщении Google.

Праздник День России появился после распада Советского Союза, законной наследницей которого стала Российская Федерация. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РФ. С 1992 года 12 июня официально стало выходным и праздничным днем. Сначала праздник носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. Постепенно праздник для краткости стали называть День независимости, что вызывало законные вопросы, а от кого, собственно, России была «зависима». Поэтому 12 июня 1998 года президент Борис Ельцин в телевизионном обращении предложил переименовать праздник в День России. Официально это название было закреплено в 2002 году с принятием нового Трудового кодекса.

О традициях праздника и его особенности в 2020 году читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.