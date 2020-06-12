Украинка пожаловалась, что к заробитчанам в Польше относятся «как к скоту»

Варшава, 12 июня. Жительница Луцка Галина Федышин, которая покинула Украину в поисках заработка, рассказала, в каких условиях приходится жить украинским трудовым мигрантам в Польше. По ее словам, польские работодатели относятся к украинцам «как к скоту».

«Польские хозяева и раньше часто издевались над нашими людьми, не доплачивали. А теперь совсем озверели. Я за последнюю неделю побывала на двух хозяйствах под Варшавой — и везде пытались обмануть, а условия — каторжные», — говорит украинка.

По словам женщины, она поехала в Варшаву, чтобы работать на заводе по производству продуктов питания, но из-за карантина он приостановил работу и ей пришлось искать другой источник заработка. Она рассказывает, как откликнулась на предложение собирать клубнику в Новы Двуре, что в 35 км от Варшавы. В объявлении говорилось, что за небольшую корзинку собранных ягод работникам полагается 3 злотых (около 50 рублей). Оказалось, что это поле находится в 100 км от Варшавы и заросло сорняками в человеческий рост. Украинских работников заставили обрывать заросли голыми руками, без тяпки. В итоге за корзинку ягод им платили 2 злотых (около 35 рублей), вместо обещанных 3.

Галина говорит, что в итоге стала работать на другого фермера, который также платил ей 2 злотых за корзинку.

«За день можно насобирать около 30 лубянок (маленьких корзинок. Прим. ФАН), у самых ловких получается и 40, но это надо очень постараться. В месяц выходит примерно 16-18 тысяч гривен чистыми», — рассказывает украинка.

Она работала с 8 утра до 5 вечера. Кормили работников только вареной картошкой, а жили они в сарае, где находилось 13 коек.

«Это даже не кровати, а просто доски, ничем не покрытые. Как там жить — не представляю. И о каком карантине может идти речь для тех, кто только приехал?» — жалуется Галина.

По ее словам, польским студентам, которые работали вместе с ними, фермеры платили по 5 злотых.

«А к украинцам относятся как к скоту в прямом смысле слова. Они видят, что все валят на поля, вот и ставят свои условия — и наши люди вынуждены соглашаться», — говорит работница из Украины.

По словам Галины, многие украинцы осознано идут на такие адские условия, потому что на родине не заработаешь и этого.

Ранее сообщалось, что польские фермеры испытывают недостаток украинских «заробитчан», которые вернулись на родину на фоне пандемии коронавируса. Сейчас сельхозпроизводители пытаются активно завозить украинцев для работы на полях, однако ситуация осложняется тем, что многие работники не могут получить визу, так как из-за пандемии закрыты консульства. Фермеры говорят, что из-за нехватки гастарбайтеров повысится розничная стоимость продукции.