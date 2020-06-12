Успенская заявила, что ДТП с Ефремовым произошло из-за его «депрессии»

Москва, 12 июня. Певица Любовь Успенская посетовала, что не смогла помочь актеру Михаилу Ефремову справиться с депрессий и предотвратить смертельное ДТП.

На своей странице в Instagram певица отметила, что творческим людям в режиме самоизоляции тяжело оставаться без дела, не умея совладать с собой многие «поддались своим слабостям».

«Мне очень жаль, что я, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. <..> Я не пытаюсь никого защитить. Лишь хочу сказать, что мне больно и обидно, что я не смогла ничего сделать», — написала певица.

Успенская выразила соболезнования родным и близким Сергея Захарова, погибшего в ДТП, виновником которого стал Ефремов, и добавила, что окажет им помощь.

Вскоре Успенская дополнила свой пост, в ответ на комментарии пользователей, которые указывали, что Ефремов, сев за руль пьяным, стал убийцей и не заслуживает снисхождения.

«Никакое правосудие, никакие сроки, сейчас не сделают Мише больнее. Ему жить с этим до конца своих дней. Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придется нести этот крест. Хуже чем он сам себя наказал — его уже никто не накажет», — подчеркнула она.

Вечером в понедельник пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Во вторник суд отправил заслуженного артиста РФ под домашний арест на два месяца. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет. Московская полиция возбудила также уголовное дело о сбыте наркотиков

Многие общественные деятели, звезды шоу-бизнеса и политики потребовали не делать Ефремову никаких скидок, и как следует наказать артиста за езду в пьяном виде и смерть человека.