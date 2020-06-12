Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе

Москва, 12 июня. Менеджер по телекоммуникациям агентства «Фавитон» Роман Попов объяснил, почему смартфон может выключаться сам по себе.

По словам эксперта, это может происходить из-за проблем прошивки в целом или конкретного приложения. В такой ситуации следует сбросить телефон до заводских настроек, предварительно сделав резервную копию данных, или удалить последние установленные программы.

Кроме того, произвольное выключение может оказаться способом защиты смартфона от поломки. Это случается, когда устройство перегревается из-за каких-либо запущенных приложений. Если гаджет выключается во время звонка, лучше сразу обратиться в сервисный центр, так как причина может крыться в различных неполадках.

Причиной выключения смартфонов также часто становится батарея. К примеру, износ батареи через несколько лет использования характерен для устройств Apple, которые также могут произвольно отключаться. Однако если такое происходит с новым гаджетом, следует обратиться к специалистам.

«Если телефон новый, то причина может быть в неоригинальном или поврежденном аккумуляторе. Лучше всего проводить анализ в сервисном центре, где смогут установить конкретную причину некорректной работы», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предупредил, что использование чужой зарядки может нанести повреждения гаджету и представляет угрозу безопасности персональных данных. Эксперт отметил, что технические специалисты настоятельно рекомендуют использовать оригинальные зарядные устройства, а не их китайские копии, которые могут отличаться по характеристикам.