Москва, 12 июня. На ориентацию детей в однополых семьях может повлиять не только личный выбор, но и воспитание. Как отмечает психолог Мария Макарова, это также может нарушить социальные ориентиры у ребенка.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало ролик об одной из поправок в конституцию, закрепляющую понятие брака в качестве союза женщины и мужчины. Несмотря на вызванный роликом ажиотаж в соцсетях, психолог Мария Макарова отмечает, что представители ЛГБТ-сообщества, заявляющие об ущемлении своих прав, пытаются таким образом выслужиться перед Западом.

Макарова подчеркивает, что в сексологии есть две трактовки гомосексуальности: геи и лесбиянки, которые входят в реальное сексуальное меньшинство и следуют реальной биологической потребности. Другие же представители ЛГБТ-сообщества делают осознанный выбор, что является протестом против социальных норм и моделей поведения.

«Эти люди используют сексуальное меньшинство, чтобы быть в меньшинстве, противостоять остальному обществу. И таких людей с нетрадиционной ориентацией около 70% от всего меньшинства», — объясняет психолог.

Легализация однополых браков приведет к тому, что секс-меньшинствам будет в итоге позволено усыновлять детей. Это может закончиться тем, что выбор ориентации ребенка в будущем будет не личным и осознанным, а результатом воспитания в однополой семье.

«Ребенок следует за взрослым — это факт, и если он будет видеть перед собой пример различных отношений, которые преподносят в качестве нормы, он и будет так или иначе реализовывать их в своей жизни», — говорит специалист.

Макарова отмечает, что никто не запрещает совместное сожительство однополых пар, однако многие протестующие гомосексуалисты хотят выделиться за счет различных акций, продемонстрировать западному обществу, что они разделяют их позицию. Она напоминает, что однополые пары могут оформлять кредиты в качестве партнеров, а также о других вещах, которые доказывают, что законодательство РФ не ущемляет их права.

Ранее председатель общественного движения «Матери России» Валентина Петренко отмечала, что запрет на усыновление не нарушает права представителей сексуальных меньшинств, а защищает интересы ребенка. По ее мнению, воспитание в однополой семье может помешать развитию полноценной, гармоничной личности, а также ломает детскую психику.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года.