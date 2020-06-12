Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Москва, 12 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что для приглашения президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву не было ни одного основания.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в ходе отправки приглашений на парад Победы акцент ставился на глав государств, входящих в СНГ. Однако Украина де-факто и де-юре не является членом СНГ и ни разу не демонстрировала желание разделить радость от праздника Победы в Великой Отечественной войне.

Пушков в своем микроблоге в Twitter отметил, что «не было ни одного основания приглашать Зеленского на парад Победы».

«Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», — заявил сенатор.

Как сообщил Песков, в Кремле ожидают ответа от «целого ряда» мировых лидеров. К 10 июня было подтверждение от Молдовы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии. Он также добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не подтвердил своего участия в параде.

Напомним, торжественные мероприятия в честь Дня Победы не удалось провести 9 мая из-за пандемии коронавируса. Российский президент Владимир Путин ранее объявил, что Парад состоится в Москве и других городах России 24 июня, передавал RT.

Мероприятие пройдет по образцу 1945 года. В нем примут участие 225 единиц техники, 14 тысяч солдат и офицеров, а также военные расчеты из 19 государств. Это подтвердил главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. По его словам, действительно, в параде Победы на Красной площади в Москве используют элементы исторического парада 1945 года. Парад на Красной площади начнется 24 июня в 10.00 и продлится до полутора часов.