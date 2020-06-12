Помпео поздравил россиян с Днем России

Вашингтон, 12 июня. Глава Госдепартамента США Майк Помпео от лица американского народа и правительства поздравил россиян с Днем России. Поздравление размещено на сайте госсекретаря.

«От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России», — говорится в сообщении.

Также президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму ко Дню России направил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В послании северокорейский лидер передал «теплые поздравления» народу и правительству России.

«Российский народ добился больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей России, преодолев всевозможные вызовы и испытания под энергичным руководством российского президента, и корейский народ искренне рад этим успехам», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Кроме того, накануне соотечественников поздравил с Днем России российский посол в США Анатолий Антонов, сообщила газета «Известия». Дипломат отметил, что праздник объединяет носителей «русского языка, культуры и российской истории», «всех, кому дорога Россия».

Антонов пожелал успехов в реализации планов, благополучия, здоровья и возможности навещать родных и близких. Она назвал находящихся в США соотечественников дипломатами, так как они представляют свою страну, и выразил надежду на помощь «в улучшении российско-американских отношений и борьбе с русофобией».