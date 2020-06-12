Врач развеяла миф о том, сколько воды нужно пить в день 

Москва, 12 июня. Врач-терапевт Ольга Кашубина дала россиянам советы, сколько стоит пить воды во время жары. По словам специалиста, главное — прислушиваться к своему организму.

Многие сторонники здорового образа жизни утверждают, что в день нужно выпивать не менее восьми стаканов чистой воды. Кашубина предупреждает, что любые искусственно установленные нормы излишни: организм сам подскажет о своих потребностях.

«У нас в организме довольно неплохо настроен центр жажды. Если бы он был плохо настроен, то вы быстро бы про это узнали, поскольку страдали бы от обезвоживания. Нет ничего страшного в том, чтобы следовать за своей жаждой и ничего более не предпринимать. От этого вы не заболеете, а наоборот, не будете себя утомлять «водной пыткой» и гнаться за нормой, которая неизвестно откуда взялась», — заявила специалист в интервью радио Sputnik.

Врач предупредила, что в жару нужно быть осторожными: обезвоживание может наступить крайне быстро. Особенно это опасно для детей.

«Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали», — объяснила специалист, посоветовав предлагать детям попить каждые полчаса.

Ранее врачи дали советы, какой образ жизни лучше вести в жару: как заниматься спортом и правильно питаться. В частности, диетолог Марина Аплетаева порекомендовала отказаться от жирной пищи, сладких и алкогольных напитков. Кроме того, по ее словам, стоит ограничить потребление мясных продуктов, поскольку они долго перевариваются, а в жару метаболизм снижается. Врач посоветовала сделать упор на овощи, птицу, морепродукты и рыбу.