Twitter удалил тысячу «связанных с Россией» аккаунтов

Нью-Йорк, 12 июня. Администрация Twitter заблокировала более 32 тыс. страниц, якобы связанных с пользователями из РФ, Китая и Турции. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте социальной сети.

Отмечается, что были забанены 32 242 учетные записи, а все материалы, которые публиковались на этих страницах были удалены. Как утверждают представители Twitter, данные аккаунты были задействованы в «информационных операциях». Согласно данным представителей соцсети, 23,7 тыс. страниц были связаны с КНР, 7,3 тыс. — с Турцией и еще 1,1 тыс. — с Россией. Они утверждают, что контент, который публиковался с этих аккаунтов, были якобы выгоден правительствам указанных стран.

Ранее сообщалось, что Twitter заблокировал предвыборный ролик президента США Дональда Трампа, посвященный памяти убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Хронометраж видео составляет 4 минуты. На нем Дональд Трамп говорит о «большой трагедии», а затем — о «насилии и анархии» со стороны «радикальных левых группировок» и работе правоохранительных органов.

Ранее глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ и Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал подать коллективный иск в суд за нарушение российского законодательства на другую американскую корпорацию — Google. Он напомнил, что платформа YouTube безосновательно удалила аккаунты ряда российских СМИ — News Front, Anna News и «Крым-24».