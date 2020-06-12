В WhatsApp добавят новую функцию

Вашингтон, 12 июня. Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют функцию, которая сделает возможным быстрый поиск сообщения по дате в чатах.

Функция поиска сообщений в мессенджере уже существует, однако найти отправленный или полученный в определенный день пост пользователям сложно.

Новая функция позволит быстро отыскать нужное сообщение. Для этого пользователю нужно будет выбрать дату отправки или получения поста, нажав в режиме поиска в чате на значок календаря.

Специалисты отмечают, что пока функция находится на стадии альфа-тестирования. Когда ее окончательно добавят в мессенджер не сообщается.

В мае уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер разослал федеральным властям Германии с предостережением от использования мессенджера WhatsApp, сообщает газета «Известия». По его словам, мессенджер в результате отправки сообщений получает и передает Facebook метаданные.

Кельбер уточнил, что американская компания таким образом может получить IP-адрес, данные о местоположении, информацию о смартфоне и его операционной системе или дату и время отправки сообщения. На основании такой информации можно составить профиль пользователя. Например, о его работе, финансовом положении, хобби и болезнях.

Позже доктор юридических наук Виталий Вехов также призвал россиян присмотреться к отечественным сервисам, отметив, что из-за разрабатываемого в США законопроекта в опасности окажутся граждане России, которые пользуются WhatsApp. Согласно последним данным, сервис установлен у 69% обладателей смартфонов в РФ.