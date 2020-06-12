Ефремов не захотел просить прощения у семьи погибшего в ДТП водителя

Москва, 12 июня. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова. Соответствующее видео разместил телеканал «Москва 24».
На кадрах показано, как журналисты спрашивают Ефремова о том, не желает ли он извиниться перед семьей Сергея Захарова.
«Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?» — спросила у актера журналистка.
Однако Ефремов молча зашел в свою квартиру вместе с сотрудниками полиции, которые закрыли дверь перед журналистами.
Ранее сообщалось, что дочь Ефремова Анна Мария жестко раскритиковала телеведущего Андрея Малахова. По ее мнению, телеведущий позволил себе беспочвенные обвинения в адрес ее родителей. Анна Мария не стеснялась в выражениях, охарактеризовав ведущего нецензурными словами.
Актер Иван Охлобыстин отмечал, что в «пьяном» ДТП с его коллегой Ефремовым, есть еще одна жертва, о которой не говорят. По его словам, в аварии «погибло два человека — Сергей и Михаил, невинная жертва и конченый человек».
До этого глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что совершивший смертельное ДТП в пьяном виде актер Михаил Ефремов должен оказаться в тюрьме, потому что это необходимо российскому обществу.