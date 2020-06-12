Зрители выбрали величайшего киногероя в истории

Москва, 12 июня. Журнал Empire провел среди своих читателей опрос, чтобы узнать «50 величайших героев кино всех времен». Первую строчку рейтинга занял Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда.

Индиана Джонс был вдохновлен приключенческими сериалами 1930-х годов. Персонаж был придуман режиссером и сценаристом Джорджем Лукасом в 1973 году. В последующей разработке героя ему помогал режиссер Стивен Спилберг, который снял первые четыре фильма. Читатели Empire признали профессора археологии лучшем киногероем всех времен.

Отметим, что фамилия Форда появляется в топ-50 еще раз: на 16 строчке расположился персонаж «Звездных войн» Хан Соло.

Второе место заняла прапорщик Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой» в исполнении Сигурни Уивер, передает Film News.

«Я так рада, что она продолжает находить отклик у людей. Я тоже восхищаюсь ею. Она добивается цели», — прокомментировала Уивер попадание своего персонажа в топ-50.

Третье место досталось Железному человеку из киновселенной Mаrvel в исполнении Роберта Дауни-младшего. В первую десятку также вошли Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, Лея Органа, Джеймс Бонд, Супермен и Черная пантера.