Власти США будут отчитываться о «поддержке Россией» расистов

Вашингтон, 12 июня. Проект военного бюджета США на следующий финансовый год (начинается 1 октября) требует от властей отчитываться об исследовании поддержки расистских группировок в США и Европе, которую приписывают России. Положение присутствует в опубликованном на сайте комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил в четверг документе.

Проект закона уполномочивает власти «требовать составления доклада» о поддержке «расистских и ориентированных на этническое насилие экстремистских группировок и сетей в Европе и в США, которые создают или способствуют росту угроз национальной безопасности, информационной войны, а также увеличивают риски для социальной стабильности и демократических институтов». Такую деятельность составители документа приписывают России.

В Сенате предлагают продлить действующие ограничения на предоставление РФ «чувствительной информации» по противоракетной обороне (ПРО) и интеграцию системы в соответствующую инфраструктуру России и КНР. Кроме того, будет увеличено финансирование Европейской инициативы сдерживания.

Также в тексте законопроекта говорится о продлении запрета на военное сотрудничество с Москвой и другую деятельность, которая бы признавала суверенитет России над Крымом.

«Долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией является одним из главных оборонных приоритетов, требующих постоянного финансирования и усиления сдерживания в соответствии с уровнем представляемой угрозы», — отмечается в документе.

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что США предоставят Украине 250 млн долларов военной помощи, чтобы Киев мог «более эффективно защищаться от российской агрессии». При этом 125 млн долларов будут представлены Киеву для повышения обороноспособности Украины в морской сфере, системы воздушного наблюдения, на приобретение контр-артиллерийских радаров и тактического оборудования. Кроме того, помощь от США Украина, по планам Пентагона, должна пойти на «киберзащиту и стратегические коммуникации для противодействия российским кибератакам».