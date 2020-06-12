حصاد أخبار سوريا 11 يونيو: بشار الأسد أقال رئيس وزراء الجمهورية العربية السورية ، وأنشأت تركيا مركز مراقبة جديد في إدلب

سوريا ، 11 يونيو: اقال بشار الأسد رئيس الوزراء عماد خميس. دمر جنود الجيش العربي السوري أسلحة الإرهابيين في محافظة حلب.

القوات المسلحة التركية تنشئ نقطة مراقبة جديدة في إدلب

الجيش التركي يقيم نقطة مراقبة جديدة في قرية المنطف جنوب محافظة إدلب. وفي وقت سابق ، عبرت قافلة من القوات المسلحة التركية ، تتألف من معدات عسكرية وعربات مدرعة ، معبر كفرلوسين الحدودي وتوجهت إلى مراكز المراقبة التابعة للقوات التركية في المحافظة.

الجيش العربي السوري يدمر أسلحة إرهابية في حلب

بدأ مقاتلو الوحدات الهندسية التابعة للجيش العربي السوري في إزالة وتدمير الأسلحة التي خلفها الإرهابيون الذين تم تصفيتهم سابقا في محيط مدينة حلب.

استفزاز الإرهابيين في إدلب

قال العميد الكسندر شيربيتسكي رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف في مؤتمر صحفي إن إرهابيين من جماعة هيئة تحرير الشام الإرهابية المحظورة في الاتحاد الروسي أطلقوا النار على مستوطنات في محافظة إدلب السورية.

أقال بشار الأسد رئيس وزراء سوريا

قالت الخدمة الصحفية للرئيس السوري بشار الأسد إن الرئيس السوري بشار الأسد أقال رئيس الوزراء عماد خميس. عمل خميس كرئيس للوزراء من يونيو 2016 ، ومن 2011 إلى 2016 ترأس وزارة الكهرباء. عين الأسد حسين عرنوس ، وزير الموارد المائية ، رئيساً للوزراء مؤقتاً.

وقال التقرير إن "الحكومة ستواصل العمل حتى انتخاب برلمان جديد".