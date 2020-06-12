Минздрав призвал россиян отказаться от походов в гости

Москва, 12 июня. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от походов в гости, несмотря на снятие режима самоизоляции в некоторых регионах.

По мнению главы Минздрава, риск инфицирования коронавирусом все равно сохраняется. Мурашко говорит, что человек, имеющий иммунитет, в большей степени застрахован от COVID-19, так как его защитные силы позволяют побороть вирус, если они столкнутся с ним повторно.

«Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или в случае, если приходящий гость принесет (вирус. — Прим. ФАН) на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск (инфицирования. — Прим. ФАН) существует», — говорит министр здравоохранения.

Также глава Минздрава подчеркнул, что на данный момент в 21 регионе наблюдается спокойная обстановка с COVID-19.

Ранее Михаил Мурашко отмечал, что вакцина от коронавирусной инфекции должна стать доступной для всех государств мира. При этом Мурашко подчеркнул, что во время глобального саммита по вакцинам, который накануне состоялся в онлайн-формате в Лондоне, все поддержали значимость вакцинации. Прививка от коронавируса рассматривается как наиболее экономичный вариант снижения смертности.

Напомним, что согласно последним данным, в России зафиксировано более 500 тыс. случаев заражения коронавирусом, 6,5 тыс. человек умерли. Более 260 тыс. пациентов полностью выздоровели.