Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Врач объяснила, почему традиционные семьи служат залогом безопасности государства

33
0 Оставить комментарий

Врач объяснила, почему традиционные семьи служат залогом безопасности государства

Москва, 12 июня. Нетрадиционные семьи могут сломать российское общество, именно поэтому этого нельзя допустить, считает председатель общественного движения «Объединенное родительское собрание Юга России», врач-хирург Любовь Яцухно.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео о важности поправок к конституции. В ролике демонстрируется возможное будущее России, в котором гей-пара усыновляет ребенка. Видео привлекло внимание интернет-пользователей и запустило дискуссию о недопустимости однополых браков.

В беседе с «ПолитЭкспертом» Яцухно подчеркнула, что однополые семьи могут сломать российское общество, поэтому подобного ни в коем случае нельзя допускать.

«Традиционная семья — это не только здоровое психологическое состояние данной семьи, но это и безопасность государства», — считает врач.

Как объяснила Яцухно, если человек, к примеру, вредными привычками портит свои иммунитет, нарушается функционирование всего организма. Также происходит и с государством. Если подобные тенденции получат развитие, то произойдет слом общества. 

Ранее председатель всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко выступила за то, чтобы у ребенка было понимание отца и матери, браки между представителями ЛГБТ-сообщества она назвала антиприродными.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.

Врач объяснила, почему традиционные семьи служат залогом безопасности государства

Новости партнеров

Источник: ПолитЭксперт
Новости партнеров