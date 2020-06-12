Поплавская поделилась советами, как распознать изменника

Москва, 12 июня. Актриса Яна Поплавская, пережившая тяжелый развод после 25 лет замужества с Сергеем Гинзбургом, поделилась с поклонниками советами, как распознать, что муж изменяет.

В колонке для Letidor Поплавская отметила, что у нее часто интересуются, как понять, что у мужчины есть любовница. По ее словам, распознать изменника не сложно.

«Он постоянно пропадает на шиномонтаже или к зубному ездит как на работу. А телефон будто бы вмонтирован в его руку. Если вдруг трубка оказалась далеко, он бежит к ней, высунув язык… А еще человек становится отстраненным, задумчивым, отвечает невпопад, раздражается по пустякам или вдруг неожиданно становится супервнимательным и невероятно щедрым», — написала актриса.

Главным же моментом становится, по ее словам, отсутствие интимной жизни между супругами.

«Ну какие доказательства вам еще нужны? Вы же прекрасно понимаете, что происходит», — отметила она.

Актриса также дала несколько советов, как сохранить брак. По ее мнению, не стоит превращать мужчину в раба, ему нужна свобода и ответственность. И если муж собирается пойти попить пива с друзьями, по словам Поплавской, жене стоит промолчать и отпустить его отдохнуть.

«Мужчины довольно инертные. Им всегда нужна мотивация (а это комфорт в семье, любовь, взаимоуважение, радость встреч). Если нет мотивации — они лежат бревном на диване», — добавила она.

Ранее психолог Павел Пономарев предположил, что после окончания режима самоизоляции в России резко возрастет число разводов. По мнению специалиста, это обусловлено ухудшением экономической ситуации и изменением ролей супругов. Психолог отмечает, что люди, ранее сбегавшие от проблем, теперь столкнулись с ними с глазу на глаз, будучи запертыми в четырех стенах. Среди сложностей, которые также могут подтолкнуть россиян к разводу, Пономарев называет потерю работы одним из супругов, а также совместное проживание без интимных отношений.