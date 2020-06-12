Дочь Ефремова отреагировала на сообщения о его регистрации в Telegram

Москва, 12 июня. Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала информацию о том, что ее отец зарегистрировался в Telegram со своего номера телефона, тем самым нарушив правила домашнего ареста.

«У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме Whatsapp», — отметила девушка в Twitter.

Она подчеркнула, что регистрация номера отца в Telegram свидетельствует о том, что сейчас его телефон находится либо у менеджера, либо у жены.

Ранее сообщалось, что Сергей Захаров, погибший в ДТП с участием Михаила Ефремова, был похоронен в своем родном селе Кузьминское в Рязанской области. Отпевание мужчины прошло в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константинове. Как отмечает RT, в то же время самого Ефремова вызывали на допрос в связи с двумя возбужденными уголовными делами: по статьям о «нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть одного и более лиц» и «незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств».

Член общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич заявлял, что Михаил Ефремов должен быть лишен звания заслуженного артиста РФ. По его мнению, суд должен применить 48-ю статью УК, в которой прописано лишение почетных званий и наград.