Гуф нарушил идиллию в отношениях Айзы Анохиной и Олега Майами

Москва, 12 июня. Отношения Айзы Анохиной и Олега Майами стали одной из самых обсуждаемых тем после первых эфиров реалити-шоу «Супер Айза». В жизни звездной пары возникает множество проблем. Особенно отношения обострились, когда в них вмешался бывший муж Айзы рэпер Гуф.

Узнав о новом романе бывшей возлюбленной, Гуф, он же Алексей Долматов, показал ей серию фотографий Олега Майами в компании различных женщин. Анохина отреагировала на снимки спокойно, а Олег пришел в ярость от того, что рэпер беспардонно вмешивается в их отношения. В итоге звездной паре пришлось выяснять отношения.

«Олег очень эмоциональный. В какой-то степени мне это нравится, в какой-то — раздражает. Чтобы у нас сложились правильные отношения, которые не изматывают, ему нужно научиться принимать Гуфа как часть моей жизни», — говорит Айза.

По ее словам, ее бывшие мужья — не просто парни, а отцы ее детей. Поэтому она призвала Олега Майами относиться к этому с пониманием. При этом Анохина заверила, что не испытывает чувств к своим бывшим.

«Она — самая большая любовь в моей жизни, у меня такого не было. И я эту любовь потерять не хочу. Поэтому настолько остро реагирую на такие моменты», — отметил Олег Майами.

Ранее Айза Анохина рассказывала, что ее сына Сэма дразнили в школе из-за репутации отца, рэпера Гуфа. Старшеклассники подходили к мальчику и говорили, что он сын наркомана. Ребенку потребовалась помощь психолога. По словам Айзы, сейчас мальчик переживает непростой период: он часто плачет и срывается на младшего брата Элвиса.