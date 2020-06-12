В полиции прокомментировали данные о нарушении Ефремовым условий домашнего ареста

Москва, 12 июня. Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, не нарушал условий домашнего ареста, сообщили в правоохранительных органах.

«Оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова нет. Условия домашнего ареста, установленные судом запреты он не нарушал, включая запрет на пользование интернетом и средствами связи», — сообщил источник ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что, находясь под домашним арестом, Ефремов, вероятно, нарушил закон: он установил мессенджер Telegram, хотя на него распространяется запрет на пользование средствами связи.

Во вторник суд отправил заслуженного артиста РФ под домашний арест на два месяца. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет, сообщали «Известия». Московская полиция возбудила также уголовное дело о сбыте наркотиков

Вечером 11 июня в московской полиции сообщили, что Ефремов был доставлен на допрос. С ним «проведены следственные действия» по делу о резонансной автокатастрофе. Также его допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о сбыте наркотиков. После допроса Ефремов отправился в свою квартиру.

Отметим, ранее глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связам с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что совершивший смертельное ДТП в пьяном виде актер Михаил Ефремов должен оказаться в тюрьме, потому что это необходимо российскому обществу. По его мнению, если известному актеру дадут реальный тюремный срок, то все те, кто сегодня внимательно следит за развитием событий, поймут, что неотвратимость наказания в нашей стране существует и закон един для всех.