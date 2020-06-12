Подписчики призвали оголившего торс Галкина заняться собой

Москва, 12 июня. Шоумен Максим Галкин оголился у себя в Instagram. Подписчики отметили, что артист растерял форму и ему стоит подкачаться.

Максим Галкин больше двух месяцев провел в замке вместе с Аллой Пугачевой и детьми. Он признавался, что с воодушевлением ухаживает за садом, в котором любят играть Лиза и Гарри. По его словам, подстригая ветки кустарников, он расслабляется и отводит душу. Недавно Галкин опубликовал фото, где он позирует с оголенным торсом на фоне своего любимого сада.

Подписчики стали обсуждать торс Галкина. Некоторые фанаты обратили внимание на то, что шоумен растерял форму за период самоизоляции.

«Ради жены пора подкачаться», — считает подписчик. «После карантина все потеряли свои кубики», — отмечает интернет-пользователь.

При этом были и те, кто посчитал, что Галкин в отменной форме.

«Алла Борисовне все-же повезло», — заявила поклонница Галкина. «Мужчина огонь», — пишет восторженна фанатка.

Ранее Максим Галкин продемонстрировал фанатам результаты огородных работ — домашний обед из овощей, приготовленный его супругой, певицей Аллой Пугачевой. Комик в самоизоляции стал большим любителем сада и огорода. Кроме того, на участке звездной семьи по инициативе Пугачевой появилась теплица.