Подписчики призвали оголившего торс Галкина заняться собой

Москва, 12 июня. Шоумен Максим Галкин оголился у себя в Instagram. Подписчики отметили, что артист растерял форму и ему стоит подкачаться.
Максим Галкин больше двух месяцев провел в замке вместе с Аллой Пугачевой и детьми. Он признавался, что с воодушевлением ухаживает за садом, в котором любят играть Лиза и Гарри. По его словам, подстригая ветки кустарников, он расслабляется и отводит душу. Недавно Галкин опубликовал фото, где он позирует с оголенным торсом на фоне своего любимого сада.
Подписчики стали обсуждать торс Галкина. Некоторые фанаты обратили внимание на то, что шоумен растерял форму за период самоизоляции.
«Ради жены пора подкачаться», — считает подписчик.
«После карантина все потеряли свои кубики», — отмечает интернет-пользователь.
При этом были и те, кто посчитал, что Галкин в отменной форме.
«Алла Борисовне все-же повезло», — заявила поклонница Галкина.
«Мужчина огонь», — пишет восторженна фанатка.
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Ранее Максим Галкин продемонстрировал фанатам результаты огородных работ — домашний обед из овощей, приготовленный его супругой, певицей Аллой Пугачевой. Комик в самоизоляции стал большим любителем сада и огорода. Кроме того, на участке звездной семьи по инициативе Пугачевой появилась теплица.