Le Figaro предсказало распад США по примеру СССР из-за «самоубийственной» политики Трампа

Париж, 12 июня. Спустя 30 лет после распада СССР аналогичная участь угрожает и США, пишет обозреватель французского издания Le Figaro Николя Бавре. Он считает, что причиной этого является «самоубийственная» политика президента Дональда Трампа, ввергающего США в атмосферу гражданской войны.

Автор пишет, что ситуация с которой столкнулись Штаты, подтверждает тезис Токвилля, отмечавшего, что демократии гибнут не от военных поражений, а от развращения демагогами. Как утверждает Бавре, стратегия Трампа заключается якобы в том, чтобы расколоть США, ввергнуть страну в атмосферу гражданской войны и поддерживать беспорядки в надежде на переизбрание. Он подчеркивает, что общественно-политический кризис в США усиливается катастрофой в области здравоохранения, ставшей следствием трамповской экономической политики «мыльных пузырей», ориентированной исключительно на финансовые рынки. Автор пишет, что уровень безработицы в Штатах вырос с 3,3% до 20%.

«Рост насилия, смертей от огнестрельного оружия, употребления наркотиков, повсеместный расизм и скрытая сегрегация афроамериканского населения не могли снова не вскрыть «открытую рану» рабовладельческого прошлого», — пишет французский журналист.

Бавре отмечает, что чернокожие составляют 13,4 % населения США. При этом 24% из 1098 человек, убитых полицией в прошлом году, были афроамериканцами. Автор подчеркивают, что уровень безработицы среди этой группы в 2 раза выше, чем у остальной части США, а средний доход на 42% ниже, чем у белых.

Обозреватель отмечает, что действиями в обход Конгресса, давлением на правосудие и армию глава Белого дома уничтожает сложившуюся систему сдержек и противовесов. Несмотря на все явные минусы политики Трампа, он еще не лишился шансов на переизбрание в 2020 году. Бавре подчеркивает, что это во многом объясняется слабостью кандидата от демократов Джо Байдена.

«Но вне зависимости от того, выиграет Трамп или проиграет, его правление оставит Америку в руинах — с расколом в обществе, которые не был так велик со времен гражданской войны», — пишет автор.

Ранее предсказавший текущие события в Америке еще в 2013 году, политолог Валерий Коровин отмечал, что Соединенные Штаты обречены распасться на две или более частей из-за противоречий, лежащих в основе этого государства. Он отметил, что раскол присутствует не только в головах американского общества, поэтому даже президент Трамп предотвратить этот процесс не сможет.

Отметим, что на данный момент протестующие из числа ультралевых вместе с активистами движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»), фактически захватили город Сиэтл, провозгласив на главной площади «Народную республику Капитолия». Местные чиновники из числа демократов предпочитают бездействовать, — отчасти из страха, отчасти — из симпатии к протестующим. 11 июня стало известно, что мэр Сиэтла обратилась к Трампу с призывом «вернуться в бункер» и перестать давать оценку действиям местных властей во время акций протеста.