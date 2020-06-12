Sony показала первые игры для PlayStation 5

Москва, 12 июня. Sony провела презентацию, посвященную первым играм для приставки нового поколения PlayStation 5.

В четверг Sony провела презентацию, на которой поделилась новостями из мира новой приставки. Всю презентацию компания демонстрировала игры, которые будут доступны для PlayStation 5, а также показала саму приставку. Их будет две — с дисководом и без.

Презентация стартовала с представления улучшенной версии GTA V. Игра вышла в сентябре 2013 года для PlayStation 3, для пятого поколения она станет доступна в следующем году. Другие детали не сообщаются, кроме того что все владельцы новой консоли бесплатно получат GTA Online.

Японская студия Polyphony Digital презентовала продолжение серии Gran Turismo, не уточнив дату выхода. Во время трансляции также представили Hitman III, которая выйдет в январе 2021 года, и показали первый геймплейный ролик игры.

Выпустят на PS5 и нового «Человека-паука», главным героем которого станет Майлз Моралес. Выход Spider-Man: Miles Morales намечен на сезон предрождественских праздников. Скорее всего, игру начнут продавать одновременно с PS5.

Отметим, Sony планировала провести презентацию еще 4 июня, однако за два дня до назначенного срока объявила, что презентация игр для консоли нового поколения откладывается. Представители компании заявили, что были вынуждены пойти на этот шаг в связи с ситуацией, сложившейся в Соединенных Штатах (беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда).