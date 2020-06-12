Малькевич заявил о перспективе Ефремова быть вычеркнутым из профессии

Москва, 12 июня. Актер Михаил Ефремов должен быть лишен звания заслуженного артиста РФ, считает член общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

В эфире программы «60 минут» Малькевич отметил, что сейчас в социальных сетях пытаются всячески оправдать устроившего смертельное ДТП Ефремова. В частности, некоторые утверждают, что в его автомобиле был якобы перерезан тормозной шланг, а также что актеру могли «подсыпать» запрещенные вещества.

«Многие граждане завалили письмами Минкульт и требуют лишить его (Ефремова. — Прим. ФАН) звания заслуженного артиста РФ. Я считаю, что, когда суд будет выносить ему справедливый приговор, можно было бы применить 48-ю статью УК, в которой прописано лишение почетных званий и наград», — говорит глава ФЗНЦ.

Также он выразил мнение, что актерское и режиссерское сообщество также должно дать оценку происшествия с участием Ефремова.

«Есть хоть один момент позитивный в американских практиках гражданского общества. Условно говоря, Кевин Спейси за выдуманное обвинение был буквально вычеркнут из профессии. Хотелось бы, чтобы и профессия дала оценку тому, может ли актер Ефремов продолжать актерскую деятельность после всего этого», — отметил Малькевич.

Ранее Александр Малькевич в своем Telegram-канале «Media Малькевич» отмечал, что российской судебной практике уже известны случаи, когда при вынесении обвинительного приговора виновный лишался наград, почетных и воинских званий и других привилегий. Учитывая факт, что Ефремову предъявлены обвинения по 4 пункту статьи 264 УК РФ, совершенное преступление может быть классифицировано как тяжкое или особо тяжкое. В обоих случаях статья 48 позволяет суду лишить осужденного наград и званий.

До этого политолог Сергей Марков отмечал, что общественность требует наказания за преступление Ефремова, а уголовное дело в отношении актера является «показательным экзаменом» для властей РФ.