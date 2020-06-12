Киев, 12 июня. Украина в настоящий момент остро нуждается в радикальной смене экономического курса и развитии диалога с Россией. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) по случаю предстоящего Дня России.

«Украинцы устали от русофобской истерии, от политики ненависти и прекрасно понимают, что сегодня Украина, как никогда, нуждается в развитии диалога с Россией, радикальной смене экономического курса и восстановлении стратегического экономического партнерства с РФ», — говорится в сообщении.

Парламентарии отметили, что, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского, с Россией страну связывают «не просто общие границы, а прежде всего родственные связи». По мнению ОПЗЖ, попытки русофобских «национально озабоченных политиков» разорвать отношения между Украиной и Россией «потерпели фиаско».

«Диалог и компромиссы — вот путь к миру и согласию, восстановлению добрососедских отношений между нашими странами, благосостоянию наших народов», — резюмировали в политсиле.

Ранее председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что Зеленский за год в должности президента не сумел урегулировать конфликт в Донбассе и не смог вывести страну из экономического кризиса. По его словам, Зеленский заслуживает «исключительно отрицательной оценки» за год своего президентства.

Главной ошибкой украинского президента Медведчук считает то, что тот «не пошел на радикальные изменения экономического курса в стране».

Отношения Киева и Москвы ухудшились на фоне гражданской войны в Донбассе. Украина бездоказательно обвинила Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны. А в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия при этом не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.