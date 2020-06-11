Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Москва, 11 июня. Дочь Михаила Ефремова Анна Мария жестко раскритиковала известного телеведущего Андрея Малахова у себя в Twitter.

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По ее мнению, телеведущий позволил себе беспочвенные обвинения в адрес ее родителей. Анна Мария не стеснялась в выражениях, охарактеризовав ведущего нецензурными словами.

Напомним, что 8 июня Ефремов сел за руль в нетрезвом виде и спровоцировал ДТП в центре Москвы. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с мини-грузовиком. Экспертиза показала, что Ефремов незадолго до происшествия не только употребил спиртное, но и наркотики.

Ранее известный боец смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова. По его словам, актеру «теперь хорошо вылечат печень». Тактаров отметил, что у Ефремова были «не те друзья, и не то окружение». Также он выразил соболезнования семье погибшего в аварии, передает RT.

Председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков в комментарии для ФАН подчеркивал, что наказание для Ефремова должно предусматривать реальный срок, а не условный.