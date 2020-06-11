Литвинова призвала проявить милосердие к Ефремову после «пьяного» ДТП

Москва, 11 июня. Актриса Рената Литвинова призвала проявить милосердие в отношении ее коллеги Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре столицы.

На своей странице в Instagram Литвинова сообщила, что знакома с травлей с ранних лет.

«Я знаю, что это такое с самого детства. Когда именно травят и добивают упавшего», — отметила артистка.

Она подчеркнула, что речь в данном случае идет о Ефремове.

«Это драма для всех сторон — с ним тоже случилось горе — да, я про Милосердие», — отметила Литвинова.

Подписчики актрисы разделились буквально на два лагеря. Многие поддержали слова Литвиновой, отметив, что травля любого человека недопустима.

«Ренаточка, ты как всегда. Так точно. Меня очень сильно травили, и я понимаю, как это непросто», — написала в комментариях Светлана Бондарчук.

«Вы совершенно правы! Дико наблюдать, как люди, в том числе наши знакомые и тех, кого мы все, казалось бы, уважаем, ждут возмездия, кричат о высшей мере наказания и чуть ли не получают от этого удовольствие. Совершенно мерзко! И странно», — добавила Таня Стычинская.

«Помимо солидарности, люди куда более склоны и способны к травле, к развешиванию ярлыков, к диагностированию чужых травм и болезней. То, что случилось с Мишей, это ужасно, трагедия, повлекшая смерть и горе. Но Миша не из тех, кто снимает с себя вину и замыливает совесть. Пишут: «Он давно к этому шел». Какой абсурд! Виновен, не оспаривается, но кто вы такие, граждане, что бы анализировать чей-то путь. Человек (то есть и вы) при разных обстоятельствах может стать преступником, в одно мгновение. Поэтому травля и ярлыки это такая мерзость и скотство», — отметила пользователь под ником rodina_uu.

Вторая половина читателей блога Литвиной обратили ее внимание, что Ефремова обсуждают не просто так — он по своей вине стал причиной смерти человека.

«На месте этого водителя мог быть любой из нас. И я сегодня села за руль и у меня тряслись руки от страха. Я не знаю, а вдруг сегодня какой-то замечательный человек, талантливый, но который просто пьет и садится за руль, выехал и поедет мне навстречу, чтобы меня убить. Вы просто представьте на секунду, что это могли быть вы, и все становится на свои места», — подчеркнула _irchella.

«Травля? Травля — это когда человека гнобят, например, за то, что он не такой как все… А здесь адекватная реакция людей на преступление! Опомнитесь, ему нет оправдания. Каким бы талантливым он ни был… Пьяным за руль садиться нельзя — это закон, и он один для всех. Только почему-то одни его выполняют, а другие — нет», — добавила yk81812019.

«Он не упавший! Он убивший!» — коротко констатировал irbis_vl.

Во вторник суд отправил заслуженного артиста РФ под домашний арест на два месяца. позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет, сообщали «Известия». Московская полиция возбудила также уголовное дело о сбыте наркотиков

Многие общественные деятели, звезды шоу-бизнеса и политики потребовали не делать Ефремову никаких скидок, и как следует наказать артиста за езду в пьяном виде и смерть человека. В частности, депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей резко высказался в адрес представителей либеральной оппозиции, выступающих в защиту Ефремова. Парламентарий уверен, что Ефремов должен понести наказание за совершенное им преступление по всей строгости закона. А те, кто пытается добиться смягчения приговора за смертельное ДТП, не уважают законодательство РФ и работают против страны.