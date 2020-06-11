Зеленский назначил командующим ВМС Украины воевавшего в Донбассе крымчанина

Киев, 11 июня. Президент Украины Владимир Зеленский назначил воевавшего в Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил ВСУ. Соответствующий указ размещен на сайте президента Украины.

«Назначить Неижпапу Алексея Леонидовича командующим военно-морских сил вооруженных сил Украины», — сказано в тексте указа.

Другим указом Зеленский уволил Игоря Воронченко, занимавшего должность командующего ВМС Украины с 2016 года.

Алексей Неижпапа является уроженцем Севастополя. В 2015-2019 годах он был замкомандующего ВМС по боевой подготовке. С апреля текущего года он занимал должность заместителя командующего ВМС. Подчеркивается, что он принимал участие в учениях Sea Breeze от украинской стороны, а также является участником боевых действий в Донбассе.

Ранее сообщалось, Верховная рада Украины назначила Александра Ткаченко новым министром культуры. Украинские политологи уверены, что данное решение является продолжением политики Петра Порошенко, направленной на жесткую украинизацию и разжигание национальной розни в стране. Ткаченко ранее был генеральным директором группы «1+1 медиа», принадлежащей олигарху Коломойскому. Отмечается, что, будучи крупнейшим акционером Одесской киностудии, Ткаченко сумел ее почти полностью разрушить.